MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 43enne di Paternò per lesioni personali aggravate a carico della moglie. I militari sono intervenuti in casa della coppia, dove la moglie 36enne, appena rientrata dopo una giornata di lavoro, è stata insultata, minacciata e colpita alla schiena dal marito ubriaco. L’aggressione è proseguita con schiaffi al volto e alla testa. Dolorante, la donna è riuscita a scappare e a chiamare il 112. I militari, soccorsa la 36enne, sono entrati nella casa dove hanno bloccato il marito che si era nascosto in una stanza. La donna, portata al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura al dito, una lesione alla colonna vertebrale e trauma psichico causato dalle violenze fisiche patite. La 36enne ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri raccontando le vessazioni che andavano avanti dal 2022. Per il 43enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in una casa diversa da quella coniugale.