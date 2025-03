MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno effettuato controlli in alcune sale giochi e centri scommesse, riscontrando irregolarità in due attività. In una sala giochi il gestore 30enne è risultato sprovvisto di alcune autorizzazioni ed è stato denunciato. In un’altra sala giochi è stata segnalata una violazione del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), perché erano presenti apparecchi destinati al gioco d’azzardo privi delle previste autorizzazioni. A carico del proprietario della sala giochi, un 21enne catanese, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.