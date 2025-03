MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 23enne pregiudicato, e denunciata un’altra persona, entrambi responsabili di spaccio. I militari si sono presentati alla porta di casa di un 23enne, sottoposto ai domiciliari. Il giovane, alla vista dei militari avrebbe tentato di disfarsi di cocaina e crack, già suddivisa in dosi, gettandola dalla finestra insieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento che i carabinieri hanno recuperato e sequestrato. Il 23enne è stato pertanto arrestato e ristretto ai domiciliari.

Perquisita anche casa di un giovane, al cui interno hanno trovato e sequestrato oltre 15 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, motivo per il quale è stato denunciato. Infine, sette giovani di età compresa tra i 21 e i 36 anni, sono stati segnalati alla prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di oltre 30 grammi di droga, tra

marijuana, hashish e crack. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.