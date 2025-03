Meloni e i due catanesi: via al processo

MILANO – Giorgia Meloni sarà sentita come parte civile davanti all’ottava sezione del Tribunale di Milano nel processo per diffamazione aggravata che vede imputati Fabrizio Corona e il giornalista Luca Arnau. Entrambi erano stati denunciati dalla premier per un articolo uscito nel 2023 sul sito Dillinger.it, di cui l’ex fotografo dei vip è “caporedattore di fatto”, nel quale si faceva riferimento a un “legame affettivo” tra la premier e il deputato catanese di FdI Manlio Messina. Il legale di Meloni, l’avvocato Luca Libra, ha anticipato che chiederà che l’esame della sua assistita si svolga da Palazzo Chigi come previsto per legge.

Nella prossima udienza fissata per il 16 giugno sarà sentito Messina, oggi presente in aula e anche lui parte civile nel procedimento. “Non si può inventare una notizia di sana pianta solo per fare follower – ha detto al termine dell’udienza -. Non si gioca con la vita delle persone. Persone sposate, che hanno figli… Siamo due cittadini che sono stati denigrati”.

L’altro catanese Corona parla attraverso i social: “È ufficialmente partito il processo di Giorgia Meloni che mi vede imputato per diffamazione – scrive sulla pagina Ig del suo ‘Falsissimo’ -. Noi siamo convinti che la diffamazione non esista e siamo pronti a difenderci nelle sedi opportune. Siamo felici di presentarci in allegra comitiva a Palazzo Chigi e conoscere di persona la premier”. L’ex paparazzo pubblica anche l’audio della telefonata con il suo legale, Ivano Chiesa: “Da quando ci conosciamo ne abbiamo passate di tutti i colori ma palazzo Chigi ci mancava – scherza l’avvocato -, adesso ci manca una querela da Trump, così andiamo anche alla Casa Bianca”.