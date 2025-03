Maltempo in Sicilia, miglioramenti in vista

L’Italia è divisa tra caldo primaverile e nubifragi, con temperature più calde in Lombardia che in Sicilia e Calabria. Un diffuso peggioramento è previsto da domenica sera a iniziare dal Nord Ovest, mentre già piogge intense e nubifragi sono già presenti tra le Isole Maggiori e la bassa Calabria, ma soprattutto in Sicilia: questo primo peggioramento è causato da una depressione molto attiva accompagnata da un flusso umido caldo nordafricano in rapido spostamento verso la Grecia. In queste ore piogge, temporali, rovesci e nubifragi soprattutto sulla Sicilia, localmente in Sardegna e sulla bassa Calabria con venti tesi di Scirocco.

Per la giornata di oggi la protezione Civile ha emesso allerta arancione in alcune zone della Sicilia, specie sul settore nord-orientale dell’Isola e alcuni dei comuni interessati dal maltempo hanno deciso di chiudere le scuole, sospendendo le lezioni. Piove in modo sostenuto a Palermo, Ragusa, Agrigento, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, mentre a Catania lievi precipitazioni e vento, nella zona ionica messinese venti, a tratti molto intensi. La situazione dovrebbe migliorare, ma al momento il contesto resta ancora instabile, prima di un nuovo cambio di scenario con l’avvio della prossima settimana, tuttavia ancora da confermare, come assicurano gli esperti di 3BMeteo.