Malore durante immersione in Croazia: muore italiano

FIUME – Un 50enne originario di Fossalta di Portogruaro (Venezia), Andrea Drigo, è morto durante un’immersione in Croazia, dopo aver accusato un malore. L’uomo si trovava a Fiume con un gruppo di amici per un’esperienza da sub, sport di cui era appassionato. Dopo che l’uomo ha accusato un malore, riportano i giornali locali del Veneto, gli amici hanno subito chiamato i soccorsi che, arrivati tempestivamente sul posto, hanno tentato di rianimare il 50enne, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intanto, le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le esatte cause del decesso.