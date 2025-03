“Mai avuto una simile emergenza”

“Eravamo in una situazione di emergenza mai affrontata, non potevo chiedere di più”. Mimmo Toscano lo ripete diverse volte ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor dopo l’1-1 del Catania contro il Foggia. “Nel nostro miglior momento abbiamo incassato un gol – analizza -, ma abbiamo reagito e cercato di ribaltarla fino alla fine. L’emergenza era totale: noi proviamo sempre a recuperare più uomini possibile, poi ogni settimana succede qualcosa che va al di fuori della logica”.

L’allenatore rossazzurro si riferisce al virus che ha colpito De Paoli e Montalto. “E vabbé, teniamo botta. Vediamo se riusciamo ad averli per la prossima”, aggiunge amaramente. Quindi il fattore tifosi: “Io ho chiesto sostegno, ma se loro non sono contenti devo continuare a fare il mio lavoro. Sono il capitano di questa barca, non posso perdere l’equilibrio. Devo restare lucido”.