L’uragano Alfred devasta tutto

Australia piegata in due a causa del maltempo: una vittima, danni inestimabili a case e edifici e oltre 300.000 abitazioni e aziende sulla costa orientale senza corrente elettrica. Dopo alcuni giorni al largo della costa l’uragano Alfred si è indebolito in una depressione tropicale prima di approdare sabato sera sul continente. Un uomo di 61 anni è stato trovato morto: il suo camioncino è stato spazzato via e sbalzato in un fiume mentre attraversava un ponte a nord del New South Wales. L’uomo era riuscito a fuggire cercando di aggrapparsi al ramo di un albero nel fiume prima di scomparire in acqua. Due camion dell’esercito si sono ribaltati e tredici militari, impegnati in un’intervento per il maltempo, sono rimasti feriti, due di loro sono in gravi condizioni. Vento e pioggia hanno azzerato le linee elettriche. Secondo i dati ufficiali, circa 310.000 abitazioni nel sud-est del Queensland e almeno altre 16.000 nel nord-est del New South Wales sono ancora senza elettricità. (Foto DW News)