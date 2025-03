Lucio Corsi fa tappa a Catania

CATANIA – Dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il premio della critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi annuncia le date del tour estate 2025 – prodotte da Magellano Concerti – che farà tappa a Catania il 6 agosto sul palco alla Villa Bellini. L’artista sarà tra i nomi protagonisti di Sotto il Vulcano Fest 2025, la nuova edizione della rassegna di concerti organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. I biglietti per la data saranno disponibili da oggi, martedì 4 marzo, sui circuiti abilitati e nei punti vendita abituali.