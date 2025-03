‘L’incidente in via Giuffrida ripropone allarme sicurezza’

“L’incidente di ieri in via Vincenzo Giuffrida, con l’auto che investe uno scooter e non si ferma, pone in seria considerazione l’attenzione sulla sicurezza in molte strade del III municipio di Catania”. La presidente di Borgo-Sanzio Maria Spampinato torna su un argomento che ha sollevato diverse volte. “Fortunatamente i due giovani coinvolti nello scontro sono rimasti feriti in modo non grave ma la questione resta: via Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Veneto e la circonvallazione sono solo alcune delle strade che vanno monitorate attentamente. La proposta è creare un tavolo permanente, a cui far partecipare tutti i soggetti interessati. Raccogliendo le segnalazioni dei cittadini bisogna considerare che dissuasori e passaggi pedonali rialzati non scoraggiano l’alta velocità o la distrazione alla guida. L’unica soluzione è potenziare i controlli della polizia municipale e valutare la possibilità di istallare autovelox anche in altre strade del III municipio a forte rischio incidenti”.