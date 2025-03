L’Etna perde energia

CATANIA – E’ calato repentinamente il valore del tremore dell’Etna che era su livelli alti, che hanno accompagnato un’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est, per rientrare sotto i valori medi. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania che già ieri sera aveva abbassato il grado di allerta per il volo, il Vona, da rosso ad arancione per l’assenza di emissione di cenere vulcanica. L’attività dell’Etna non ha impattato sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.