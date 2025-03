Le serate danzanti sull’Etna erano fuorilegge

CATANIA – Organizzavano serate danzanti, con tanto di servizio bar, dj muniti di consolle e pubblicità diramata tramite i propri siti internet e i vari social network. Ma i due club privé di Pedara e Nicolosi erano privi delle autorizzazioni previste dalla legge. Quando i poliziotti sono entrati per i controlli nella sala da ballo hanno trovato musica da discoteca, clienti non regolarmente registrati e alcune decine di persone intente a ballare. I due presidenti dei circoli privati sono stati denunciati e multati. A quello del club di Pedara è stata contestata anche la mancanza di Scia sanitaria e l’impiego di due addetti alla sicurezza privi di decreto del prefetto. In totale sono scattate sanzioni per circa 23.000 euro.