Lavoratori in nero negli agrumeti di Paternò

PATERNÒ (CATANIA) – I militari di Paternò insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Catania hanno denunciato un 64enne di Paternò perché ha impiegato nei campi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. L’operazione dei carabinieri si è concentrata su un agrumeto in località Gerbini a Paternò, dove sono stati trovati 6 lavoratori – 1 italiano e 5 stranieri – intenti nella raccolta degli agrumi.

Gli accertamenti hanno, poi, rivelato che il 64enne responsabile dell’attività aveva ingaggiato i lavoratori senza che la sua ditta fosse nemmeno iscritta alla Camera di commercio. Approfondite le verifiche sui 6 lavoratori, è emerso che ben 5 di loro erano cittadini stranieri irregolari e impiegati totalmente in nero, facendo emergere una grave violazione delle normative sul lavoro. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato e a suo carico è stata elevata una multa di 6.400 euro e una maxi sanzione per 23.550 euro, con il conseguente recupero di 9.600 euro di contributi Inps e Inail.