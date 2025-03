La ricetta di Toscano: “Lucidità e coraggio”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia del derby con il Trapani, in programma domenica alle 15.

DERBY. “Non ci deve interessare cosa sta succedendo a Trapani. In gare così si azzera tutto. Per noi è una sfida importante per dare continuità a prestazioni e risultati e anche per i nostri tifosi: è un’ingiustizia che non ci siano, vogliamo regalare loro una soddisfazione. Un derby ti fa crescere tanto anche dal punto di vista mentale. Il precedente in Coppa Italia? Inutile tornarci. C’è qualcosa che mi ha dato fastidio, ma mi riferisco al loro atteggiamento e non al punteggio. Dovremo essere lucidi, focalizzati su ciò che dovremo fare noi. Kragl? Abbiamo messo in conta che possa giocare. Non è un calciatore che può determinare il risultato”.

PROGRESSI. “Stiamo sbagliando di meno, ma preferirei che si facesse meglio negli ultimi sedici metri: dobbiamo portare più uomini in area, ci stanno mancando gli attaccanti. Dobbiamo essere più coraggiosi”.

COLOMBINO. “Considerate le difficoltà incontrate con infortunati, ci serviva una figura che potesse aiutare il nostro preparatore soprattutto nel recupero degli indisponibili permettendo una migliore gestione della situazione. Era sotto contratto, è una risorsa in più”.

FORMAZIONE. “Recuperiamo Montalto. Indisponibili Bethers, Dalmonte, Guglielmotti, Inglese e Luperini. Del Fabro giocherà sicuramente, è il sostituto naturale di Di Gennaro. C’è un ballottaggio per il ruolo di difensore sinistro. Stoppa? Sta crescendo, il derby per lui potrebbe essere un’occasione per tornare protagonista. Lunetta è il calciatore duttile che ogni squadra dovrebbe avere, deve crescere solo sul piano della continuità. Sturaro sta migliorando, lavora con grande intensità da due settimane. Quaini? A volte si sottovaluta. Ha intelligenza, lettura e dinamismo. Sta dando equilibrio al centrocampo”.

DIRETTA ESCLUSIVA SU TELECOLOR. Il derby del Provinciale, come quello di Messina, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Telecolor. Dalle 14, Diretta Stadio: quattro ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro corredata da grafiche, statistiche e analisi tattica, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ampio post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.