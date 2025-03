ISPICA (RAGUSA) – A Ispica i carabinieri lungo la statale 115 si sono imbattuti in due uomini dalla faccia nota a bordo di una Opel e hanno imposto l’alt. La macchina però ha accelerato ed è scappata per le strade del centro, sfrecciando all’impazzata e mettendo in pericolo la gente. I militari hanno dovuto fare i conti con l’atteggiamento spregiudicato dei due, che in più circostanze hanno cercato di speronare la gazzella, per fortuna senza riuscirci, con manovre azzardate. In via Mancini il 43enne e il 24enne hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e arrestati. La macchina era priva di assicurazione.