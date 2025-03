MESSINA – Un primario dell’ospedale Piemonte di Messina è indagato con l’accusa di aver indotto numerosi pazienti (una ventina circa) nel periodo 2021-2024 a versargli 1.500 euro per essere sottoposti a intervento chirurgico in anticipo rispetto ai tempi ordinari. Per lui il giudice del tribunale di Messina ha disposto la sospensione per un anno dalla professione. L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nas di Catania.