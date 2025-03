Ingoia mini batterie, bimba di un anno operata a Catania

CATANIA – Una bambina di un anno è stata portata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima in quanto aveva ingerito due batterie a bottone. L’intervento dei medici ha permesso di rimuovere i corpi estranei senza conseguenze gravi. L’incidente è stato segnalato dai genitori della piccola, che hanno trasportato la bambina all’ospedale di Acireale. Quindi è stato contattato il pronto soccorso pediatrico del Garibaldi Nesima, dove la dottoressa Rita Leocata e la dottoressa Valeria Di Stefano hanno immediatamente dato disponibilità per accogliere la piccola e procedere alla rimozione delle batterie. Quindi è stata effettuata l’operazione. La bambina si trova sotto osservazione in ospedale: le condizioni sono stabili e non sono emerse complicazioni.