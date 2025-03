Incendio in discoteca: 59 morti e 100 feriti

E’ di 59 morti e più di 100 feriti il bilancio finora accertato del disastroso incendio che la notte scorsa ha distrutto la discoteca ‘Pulse’ di Kocani, nell’est della Macedonia del Nord. Lo ha confermato il ministro dell’interno macedone Pance Toshkovski, che si è recato sul posto, oltre al premier Hristijan Mickoski e ai responsabili inquirenti di procura e polizia. Toshkovski ha aggiunto che gli organizzatori del concerto sono stati arrestati.

Sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d’artificio. I feriti, fra i quali vi sarebbero anche membri della band hip-hop Dnk che si esibiva nel locale, sono stati condotti negli ospedali di Kocani, Stip e della capitale Skopje. L’incendio, sviluppatosi nella struttura del tetto del locale per le scintille del materiale pirotecnico utilizzato per gli effetti luminosi del concerto, si è rapidamente propagato al resto della discoteca, che è stata avvolta dalle fiamme e da un denso fumo.