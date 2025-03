In tour con lo spacciatore catanese porta a porta

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno seguito a lungo un 22enne ipotizzando si trattasse un pusher specializzato nello spaccio porta a porta. Andava in giro nei vari quartieri della città, entrando nei palazzi e uscendo dopo pochi minuti. A Picanello i militari lo hanno fermato: all’interno della maglieria intima aveva nascosto 6 dosi di cocaina e 9 di crack. A casa, nel quartiere San Cristoforo, in un pensile nella cucina gli investigatori hanno recuperato altre 10 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari.