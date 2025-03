In scooter col braccialetto elettronico alla caviglia

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 44enne per evasione dagli arresti domiciliari. I militari sono intervenuti nel Villaggio Sant’Agata perché era scattato l’alert del dispositivo elettronico e hanno sorpreso il 44enne mentre stava parcheggiando lo scooter a bordo del quale era appena rientrato a casa. Il 44enne aveva ancora alla caviglia il braccialetto elettronico e, in una busta, aveva conservato la base del dispositivo, convinto che, tenendola con sé durante la sua uscita non autorizzata, l’allarme non sarebbe scattato. Dagli accertamenti sul suo conto è emerso che, nonostante fosse stato autorizzato a recarsi a lavorare in determinate ore della giornata, quella mattina il 44enne aveva premeditato di non andarci e aveva staccato e asportato parte del dispositivo di controllo elettronico a distanza. Il 44enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari.