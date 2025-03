In garage pistola e droga, arrestato a Librino

CATANIA – Due chili di droga tenuta in garage, una pistola nascosta in un vaso, una canna di fucile e munizioni di vario calibro sono stati trovati e sequestrati dalla polizia di Catania a Librino. In viale Grimaldi sono stati perlustrati i sotterranei di un palazzo, dove i cani poliziotto Ares e Maui hanno immediatamente fiutato la presenza di droga. Vicino al garage c’era un motociclo appartenente a un catanese di 27 anni, residente in via Garibaldi. Rintracciato, è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi, uno per il garage e l’altro per il motociclo.

Una volta aperto il garage, i poliziotti hanno subito individuato le buste in plastica contenenti ben 2,2 chili di marijuana e 188 grammi di hashish. Sono poi saltate fuori anche 104 munizioni di vario calibro e la canna di un fucile. Rovistando in un vaso è stata trovata infine una pistola semiautomatica calibro 22 completa di caricatore con cinque cartucce inserite, pronta quindi a essere utilizzata. Il 27enne è stato arrestato.