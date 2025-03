In bilico sul cornicione di piazza Duomo, salvato

CATANIA – La vita di un 21enne salvata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania che, ieri notte, sono intervenuti in soccorso di un ragazzo che ha tentato di porre fine alla propria vita, provando a gettarsi da un balcone al 2° piano di una palazzina in piazza Duomo. In particolare, intorno alle 23:30 di ieri, sono giunte alla centrale operativa di Catania le segnalazioni dei numerosi passanti che affollavano la piazza, i quali avevano notato un ragazzo in bilico su un cornicione, mentre urlava che si

sarebbe gettato giù per farla finita.

Sul posto oltre ai carabinieri anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo era sospeso ad almeno 10 metri da terra, per questo motivo, i militari hanno raggiunto il balcone a lui più vicino, iniziando a parlargli per stabilire un contatto fino a quando, nel momento più propizio, sono riusciti ad afferrarlo per un braccio, trattenendolo e mettendolo, così, in salvo. Solo a quel punto, i vigili del fuoco, mediante una scala mobile di soccorso, hanno potuto raggiungere il cornicione e riportarlo a terra. Messo in sicurezza, il 21enne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.