“Il pubblico è il nostro Maradona”

“La vittoria di oggi è la testimonianza di quanto conti l’aspetto mentale”. Mimmo Toscano lo ripete più volte ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor dopo la netta vittoria del Catania a Latina. “Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, con un’occasione clamorosa di Di Gennaro e un’altra di Raimo. Poi nel nostro momento migliore abbiamo subito una rete in una maniera stupida. E questo prendere gol in ogni partita mi fa incazzare”.



Sul gol di Jimenez ha aggiunto: “Straordinario, ma più della rete mi è piaciuto come ha lavorato per la squadra. E comunque non parlo solo dei singoli, tutta la squadra ha fatto bene. Il pacchetto Lunetta-Jimenez-De Paoli ha funzionato, è vero, ma a fare la differenza è stato l’atteggiamento, la fame. Anche Quaini ha fatto una gara straordinaria con lo spirito giusto. Siamo stati bravi a centellinare le forze, anche nel cambio Frisenna per Luperini. Partite come quella di oggi, preparate in emergenza, sono importanti perché ti aiutano a costruire quello che ti servirà nelle prossime. Ti insegnano a giocare da squadra”.

Per Toscano è stato determinante l’apporto dei tifosi al seguito: “Ci hanno spinto tanto e capiamo anche che per loro non è facile. Il loro calore ci ha fatto rimanere concentrati. In casa ci sta mancando il loro sostegno, nell’ultima partita c’era un clima surreale ma non giudico la loro scelta. Dobbiamo superare questo ostacolo. Il nostro pubblico è il nostro Maradona, sono sicuro che al momento giusto torneranno a farsi sentire”.