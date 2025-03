Il papa sta meglio: “Domani le dimissioni”

“Il papa domani è in dimissione. Domani sarà a Santa Marta”. I medici che hanno in cura il pontefice al Gemelli di Roma hanno dato l’annuncio “che tutti stavano aspettando. Saranno delle dimissioni controllate, nel senso che il papa sarà sotto costante vigilanza medica. In ogni caso le sue condizioni sono migliorate”. Francesco è ricoverato da circa un mese. “Le sue condizioni sono stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi”, ha spiegato il prof. Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica del Policlinico.