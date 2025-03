“Il derby si vince con gli attributi”

“Vogliamo uscire da questo momento non facile. Sappiamo di incontrare una grande squadra, a inizio stagione il Catania era una delle favorite per la vittoria del campionato. Vogliamo vincere per ripartire”. Così Vincenzo Torrente, allenatore del Trapani, presenta la sfida del Provinciale contro il Catania (domenica alle 15; diretta esclusiva su Telecolor).

“Il pubblico – sottolinea Torrente – sarà fondamentale. Veniamo da una serie di sconfitte, ma domenica festeggiamo i 120 del Trapani e vogliamo regalare una gioia al pubblico. I derby si vincono, non ha importanza come. Bisogna metterci il cuore. Non sempre vincono i favoriti. Vogliamo fare una grande prestazione limando gli errori che abbiamo commesso e che ci sono costati le ultime confitte. Bisogna fare una partita super”.

“Il Catania – conclude Torrente – ha ottime individualità in tutti i reparti ed è costruito bene. Sarà una sfida difficile, ma anche stimolante. Queste sono le partite dei giocatori con gli attributi, dei giocatori veri”.