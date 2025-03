Il crack nascosto nel cappuccio della felpa

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 42enne nel quartiere Pigno per detenzione di crack ai fini di spaccio. I militari l’hanno visto a bordo di uno scooter con atteggiamento guardingo in via dei Sanguinelli, come se stesse tentando di eludere eventuali controlli. Una macchina dei carabinieri gli ha tagliato la strada, un’altra lo ha raggiunto alle spalle per bloccare ogni tentativo di fuga. Sottoposto a controllo, all’interno del cappuccio della felpa è stato trovato un involucro con circa 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi.