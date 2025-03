Hobbit e anelli: Catania ospita Tolkien

CATANIA – Arriva a Catania la mostra ‘Tolkien. Uomo, Professore, Autore’ realizzata per i settant’anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli e dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo. Dopo una prima tappa a Roma e dopo essere stata già a Napoli e Torino, la mostra resterà al Palazzo della Cultura da domani fino al 31 luglio, promossa e sostenuta dal ministero della Cultura.

Al centro dell’esposizione le diverse sfaccettature di Tolkien, nato in Sudafrica alla fine dell’800 e vissuto in Inghilterra: padre, amico, accademico, autore di saggi e pubblicazioni ancora oggi fondamentali nello studio della letteratura in antico e medio inglese. Spazio anche a racconto del rapporto che lo ha legato al nostro Paese e della storia editoriale italiana delle sue opere oltre a ciò che ha ispirato nell’arte, nella musica e nel mondo dei fumetti. “Sono innamorato dell’italiano, e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo”, si legge in una lettera di Tolkien, e nella rassegna non mancano le testimonianze del viaggio a Venezia e Assisi nel 1955, così come i tanti contatti, diretti e indiretti, con studiosi e intellettuali del nostro Paese.

Spazio anche agli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi, alla trilogia del Signore degli anelli del regista Peter Jackson, che ha conquistato 17 premi Oscar. La mostra tratta anche l’influenza visiva dell’universo tolkieniano attraverso ottanta opere originali, per la gran parte pubblicate, realizzate da trentanove tra i più celebri artisti del mondo tolkieniano e dell’arte fantasy. Il percorso espositivo, curato da Davide Martini, segue un filo cronologico dalle prime illustrazioni de Lo Hobbit fino alla fine del XX secolo, ripercorrendo la cosiddetta Golden Age dell’arte ispirata all’immaginario di Tolkien e presentando alcune delle opere più iconiche dei principali illustratori di questo affascinante genere artistico.