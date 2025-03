Gli sequestrano scooter e minacciano i carabinieri

MISILMERI (PALERMO) – Sono stati arrestati dai carabinieri di Misilmeri un 48enne e il figlio di 17 anni che ieri nel corso di un controllo hanno aggredito due carabinieri. Sono accusati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno fermato il 17enne a bordo di uno scooter senza targa e risultato rubato. Il minorenne ha minacciato i due militari con una forbice e cercato di tagliare le fascette di plastica applicate per portare via lo scooter sequestrato. A questo punto è arrivato il padre, con numerosi precedenti di polizia, e ha aggredito il militare. Il gip ha disposto l’arresto per il padre e il figlio. Il minorenne è stato portato al Malaspina mentre per il genitore il giudice ha disposto l’obbligo di firma.