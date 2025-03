GIARRE (CATANIA) – Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri di Giarre per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato bloccato vicino al Palaghiaccio dopo essersi liberato di un borsello con 31 dosi di cocaina e 71 di marijuana e un bilancino di precisione. Il giovane pusher, su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, è stato condotto in un istituto penitenziario minorile.