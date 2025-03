Furto nell’ex ospedale Santo Bambino: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 34enne per furto nell’ex ospedale Santo Bambino, in via Antico Corso, dove si è introdotto per smontare e rubare materiale metallico. I militari sono stati chiamati da personale del 118, di base nella struttura, che aveva avvertito rumori sospetti nei piani superiori. Durante il controllo, è bastato un rumore appena percettibile per attirare l’attenzione dei carabinieri su un balconcino, sul quale hanno notato un’ombra sospetta. Puntando le torce in quella direzione, i militari hanno visto il 34enne che si era arrampicato su alcune travi esterne per poi sdraiarsi a terra sperando così di sfuggire alla vista dei carabinieri. Per raggiungerlo in sicurezza, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che, con una scala telescopica, hanno consentito ai carabinieri di raggiungere il balcone. Accanto al 34enne è stato trovato un sacco con tubi di rame tagliati, un cacciavite e due motori di condizionatori smontati. Per il 34enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.