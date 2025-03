Fuori pure la Turris, piccolo passo per il Catania

Dopo il Taranto, tocca alla Turris. Come accaduto per i rossoneri, il Tribunale Federale Nazionale ha escluso la società corallina dal campionato di Serie C infliggendo 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa. Tre anni di inibizione per il dirigente Antonio Piedepalumbo.

Cambia nuovamente, quindi, la classifica del girone C. Stavolta il beneficio per il Catania è più evidente: i rossazzurri, che nel girone di andata avevano pareggiato a Torre del Greco, perdono un solo punto, oltre ad osservare un turno di riposo nell’odierna giornata infrasettimanale. La squadra di Toscano resta al 7° posto, ma accorcia su diverse avversarie che la precedono in graduatoria.

Situazione simile per il Potenza (-4 ma senza turni di riposo aggiuntivi da osservare). Va peggio a Benevento (-3), Crotone (-3) e Monopoli (-6). Nella lotta per il primo posto sorride l’Avellino, che guadagna due lunghezze sulla capolista Cerignola (-4 contro -6) vedendosi cancellare il mezzo passo falso compiuto pareggiando nella sfida d’andata con i campani.

Ecco la classifica aggiornata prima della disputa del turno infrasettimanale: Audace Cerignola 55 (-6 di variazione), Avellino 54 (-4), Monopoli 46 (-6), Benevento 44 (-3), Crotone 43 (-3), Potenza 41 (-4), Catania 40 (-1), Picerno 36 (-3), Giugliano 35 (-3), Trapani 32 (-6), Juventus Next Gen 32 (-1), Sorrento 31 (-4), Cavese 31 (-3), Team Altamura 31 (-1), Foggia 30 (-3), Latina 24 (-3), Casertana 19 (-4), ACR Messina 12 (-3).

Come per il Taranto, i club che avrebbero dovuto incontrare la Turris nelle ultime 8 giornate non scenderanno in campo. Il dettaglio dei riposi: Catania e Potenza (31° turno), Avellino e Benevento (32°), Cerignola e Altamura (33°), Juventus NG e Cavese (34°), Foggia e Benevento (35°), Juventus NG e Messina (36°), Catania e Picerno (37°), Monopoli e Crotone (38°).

Sulla doppia esclusione di Taranto e Turris è arrivato il commento del presidente della Lega Pro, Matteo Marani: “L’esclusione di Taranto e Turris ​nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave danno al campionato ed ai club, in anni di impegno comune per lo sviluppo e il miglioramento del “prodotto” Serie C. Il pensiero va in primis alla sofferenza che questa​ vicenda provoca alle città di Taranto e Torre del Greco, in particolare ai tanti tifosi rimasti sempre accanto alla squadra, agli staff tecnici, ai calciatori e ai dipendenti e collaboratori delle due società. Le decisioni del Tribunale federale, seppure dolorose, ribadiscono la necessità dei controlli sulle scadenze dei pagamenti. Al contempo, lavorando con l’obiettivo di migliorare le cose, Lega Pro ha già dato e confermerà la disponibilità al presidente Federale per rafforzare il sistema di controlli all’ingresso dei campionati, anche anticipando il piano industriale già varato da Figc con gli indicatori per l’iscrizione e dunque una scrematura più ferrea”.