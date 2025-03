Fuga con autoscontro, bloccata la coppia

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un pregiudicato marsalese e la sua compagna sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento spericolato. Alla guida c’era lui: la polizia ha imposto l’alt a Mazara del Vallo ma la macchina non si è fermata. L’uomo ha tentato di seminare gli agenti con una corsa folle per le vie della città e in seguito lungo la strada provinciale che collega Mazara a Marsala, tamponando diverse auto in sosta e in marcia. Una donna alla guida di uno dei mezzi coinvolti è stata portata in ospedale.

L’aiuto di un’altra volante ha consentito di bloccare i fuggitivi. A bordo oltre al conducente c’era la compagna, una giovane mazarese incensurata, che durante l’inseguimento si è disfatta di un grosso involucro, lanciato dal finestrino e recuperato dai poliziotti subito dopo. Il pacco custodiva oltre 300 grammi di crack.