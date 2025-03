Fruga nell’auto per rubare, beccato dalla proprietaria

CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne straniero per furto aggravato su autovettura. Era piena notte quando la proprietaria di una Alfa Romeo Mito, parcheggiata in via Calatafimi, è stata svegliata dai rumori provenienti dalla strada. Affacciatasi al balcone, la ragazza si è accorta che un uomo era intento ad armeggiare all’interno della sua auto, quindi ha subito chiamato il 112.

L’intervento dei carabinieri è stato talmente rapido che il malvivente non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stesse accadendo: sorpreso ancora all’interno dell’autovettura, con le mani nel sacco, è stato subito bloccato. Una volta perquisito, nelle tasche del suo giaccone, è stata recuperata la refurtiva: un profumo e bigiotteria varia che la proprietaria dell’auto aveva lasciato nel porta oggetti e che le sono stati restituiti. Il controllo ha consentito di scoprire anche che il 25enne aveva nascosto tra i vestiti un coltello, il cui porto illegittimo ha ulteriormente aggravato la sua posizione. L’uomo è stato arrestato.