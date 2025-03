Frisenna, un derby speciale

Messina-Catania è la partita di Giulio Frisenna. Catanese, cresciuto nel vivaio rossazzurro e tornato in maglia etnea a gennaio dopo essere prelevato proprio dal club messinese, il centrocampista 22enne non può non vivere in maniera speciale la sfida di domenica (diretta esclusiva su Telecolor).

Rilanciatosi con una buona prestazione al Latina dopo un avvio difficile con l’espulsione al debutto a Cerignola, Frisenna si è raccontato ai microfoni di Telecolor nell’intervista rilasciata a Preview, tradizionale trasmissione del venerdì pomeriggio condotta da Marco Carli: “Dopo un inizio così così volevo rifarmi, la prestazione di Latina è stata importante a livello personale e ancor di più per la squadra. Era una partita fondamentale per il nostro campionato, siamo stati bravi a portarla a casa. Ora serve continuità, dobbiamo dare un segnale forte. La celebrazione dei gol con i tifosi? E’ stato bello, speriamo di poterlo farlo anche qui al Massimino. Abbiamo vissuto un momento non buono, ma ci serve il loro aiuto. Sono fondamentali per noi”.

Complice l’emergenza, Frisenna nelle sue prime 5 uscite in rossazzurro ha giocato in tutti ruoli, incluso quello, per lui inedito, di esterno di fascia: “La mia duttilità? Posso occupare ogni posizione del centrocampo – assicura – mi metto a disposizione del mister. Per la prima volta ho fatto l’esterno a tutta fascia. Sono sempre stato utilizzato da mediano o da mezzala, mi piace giocare la palla e attaccare gli spazi. Posso migliorare sotto tanti aspetti”.

Per Frisenna è il primo derby in maglia rossazzurra. Un derby che giocherà da ex dopo aver trascorso una stagione e mezza nella formazione giallorossa (52 presenze e 3 gol): “Allenarsi al Massimino è un sogno. Da piccolino vedevo le partite in curva, poter vivere questo stadio quotidianamente è il massimo. Deve essere un punto di partenza, abbiamo grandi obiettivi. Il Messina? E’ una squadra viva nonostante le difficoltà societarie. Conosco i ragazzi, sino a un mese fa ero con loro. E’ gente che lotta, come ha dimostrato il 3-3 con la Cavese, e il nuovo allenatore ha dato molto entusiasmo”.

“Per il Catania – conclude il centrocampista catanese – è importantissimo portare a casa questa partita per dare un segnale in classifica e cambiare il trend. Obiettivi? Il campionato è un po’ falsato dopo le due esclusioni. Abbiamo recuperato diversi giocatori, ora siamo ancora più pericolosi. Dobbiamo conquistare la migliore posizione possibile e diventare il cliente più scomodo per tutti nei playoff”.

Messina-Catania sarà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. La nostra emittente offrirà una versione maxi di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.