Fratelli di furto sorpresi in via Umberto

CATANIA – È andato in fumo il piano di due fratelli catanesi di 34 e 42 anni, fermati appena in tempo dalla polizia mentre stavano armeggiando su un’auto posteggiata in via Umberto nel tentativo di rubarla. Gli agenti hanno sorpreso uno dei due mentre stava rovistando tra i sedili, dopo aver rotto il finestrino. Aveva infatti un martello frangi vetro, oltre a un coltello a lama pieghevole. Poco distante un’altra pattuglia ha individuato il fratello che faceva da palo. Il 42enne, che aveva una lunga sfilza di precedenti, era anche un sorvegliato speciale e a quell’ora di notte avrebbe dovuto essere a casa. I due sono stati arrestati.