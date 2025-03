Forze nuove per le associazioni di volontari del sangue

In Sicilia anche se si registra a gennaio una significativa contrazione della raccolta dei globuli rossi che da 16.554 unità in un anno è scesa ai 16.007 del primo mese del 2025 (ovvero -3,3%), le associazioni del volontariato delle donazioni e l’Avis in particolare, che è la principale sul territorio dell’Isola, rinnovano i propri vertici a Catania, Siracusa ed Enna.

Quest’ultima sezione ha eletto il presidente del quadriennio 2025-2028, Maria Elena Spalletta, che sarà affiancata dalla vicepresidente vicaria Giulia Buono, dal vicepresidente Vincenzo Bandinu, dal tesoriere Fabio Fazzi e dalla segretaria Alessia Fontanazza. Questi i consiglieri: Pinella Vita, Lucio Bonasera, Vincenzo Bandinu, Martina Savoca,Veronica Arena, Francesco Fazzi, Sabrina Ferrarello. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, come presidente Alessia Bonasera e come componenti Abele Cataldo, Giacomo Vigneri, Biagio Fulco e Giusy Curasì, mentre Angelo Davide Contrino sarà il nuovo direttore sanitario.

A Siracusa si è votato telematicamente e hanno partecipato al voto 982 soci donatori su 4.911, cioè il 20% degli aventi diritto. Un risultato straordinario che pochissime Avis su tutto il territorio nazionale possono vantare. La docente Marilena Sinatra è la prima degli eletti con ben 600 consensi. Infine Catania, dove ci sono circa 5.000 soci attivi, ha eletto presidente il medico Carlo Sciacchitano. “Il nostro impegno per i prossimi anni sarà quello di rafforzare e innovare la nostra presenza sul territorio – anticipa Sciacchitano -, punteremo su una comunicazione efficace, su campagne di sensibilizzazione mirate e su una collaborazione sempre più stretta con scuole, università, aziende e istituzioni locali”.