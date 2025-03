Fontanarossa: lanciata nuova tratta internazionale

CATANIA – Dal 31 maggio del 2026, grazie alla collaborazione con la compagnia WizzAir, dall’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini verrà lanciata la nuova tratta Catania- Wrotca-WRO, che collegherà con due voli a settimana la Sicilia con la Polonia. Lo annuncia la Sac, la società di gestione dello scalo etneo. “La nuova tratta – afferma Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – rappresenta un’importante tappa per lo sviluppo del nostro aeroporto e per l’intera Sicilia”.

“Il collegamento diretto con la Polonia avrà un impatto positivo sull’economia locale, attirando visitatori interessati a scoprire le bellezze della nostra isola. Questa operazione conferma dunque lo scalo etneo come punto di riferimento per i collegamenti internazionali, capace di adattarsi a un mercato in continua evoluzione e di sostenere la crescita della Sicilia. La solida collaborazione con WizzAir permetterà alla Sicilia di aprire la strada a nuove sinergie tra paesi. Il nostro obiettivo resta quello di garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità per tutti i passeggeri – aggiunge Torrisi -“.

“Siamo entusiasti di introdurre una nuova rotta diretta unica da Catania a Wroclaw – dichiara Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – rendendo i viaggi ancora più accessibili ed economici per i nostri passeggeri siciliani. Questa nuova rotta rafforza i collegamenti tra la Sicilia e la Polonia, integrandosi con i voli già esistenti per Katowice e Varsavia, e ampliando la nostra rete da Catania a 19 rotte verso 11 paesi”