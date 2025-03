L’Etna sbuffa dal cratere di Sud-Est

CATANIA – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, ha diramato un avviso Vona di colore arancione, dopo la ripresa dell’attività stromboliana in area sommitale. Dalle 11.22 si osserva, attraverso le telecamere di sorveglianza, un’attività esplosiva al cratere di Sud-Est. Il modello previsionale conferma la dispersione della nube eruttiva in direzione Nord-Est. In mattinata invece non era stato possibile osservare l’attività in corso a causa delle condizioni meteo e dell’alta percentuale di nuvolosità.

L’ampiezza media del tremore vulcanico ha continuato ad incrementare e dalle ore 09:40 circa appare stabilizzata su valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del cratere di Sud-Est nell’intervallo di profondità compreso tra 2.900 e 3.000 metri sopra il livello del mare. L’attuale fase eruttiva dell’Etna ha fatto elevare al massimo grado l’allerta per il volo, il Vona, che è di colore rosso, ma questo, al momento, non ha alcun impatto sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.