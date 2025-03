Dall’auto odore di droga: beccato pusher catanese

CATANIA – Andava in giro in auto con la droga sotto il sedile dell’auto. Il protagonista, un 22enne catanese, è stato intercettato dalla polizia che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno fermato nel corso di un posto di blocco in piazza Santa Maria di Gesù. Non appena si sono avvicinati, i poliziotti hanno subito avvertito un fortissimo odore di droga provenire dall’auto. Infatti, sotto il sedile lato passeggero, hanno trovato 14 dosi di hashish e un barattolo di vetro con 40 bustine di marijuana. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.