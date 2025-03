Dal 15 Marzo la settimana della prevenzione oncologica della LILT

CATANIA – È stata presentata con l’ammissione di un socio onorario d’eccezione la XXIV edizione della settimana (15-23 Marzo) per la prevenzione oncologica organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). È il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Il conferimento a Villa del Grado da parte del presidente della LILT etnea, Massimo Libra, e del presidente del comitato scientifico della stessa associazione, Sergio Castorina (nella foto).

La settimana di prevenzione, che vede impegnate in tutta Italia le associazioni provinciali LILT, si pone l’obiettivo di divulgare le buone pratiche utili a ridurre i fattori di rischio legati alle neoplasie e a promuovere l’adesione ai programmi di screening. Significativi gli interventi di Maria Angela Sortino e Antonella Agodi, rispettivamente direttore del dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche e direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche e tecnologie avanzate dell’Università di Catania. Quest’ultima ha anche ricordato l’importanza della prevenzione dell’infezione da Papilloma virus (HPV) e della vaccinazione.

E’ stata anche sottolineata l’importanza dell’olio extravergine d’oliva 100% italiano, pilastro della dieta mediterranea e simbolo della Settimana di prevenzione, evidenziando come le sue proprietà nutrizionali siano fondamentali nella prevenzione di tumori e altre malattie. Sono intervenuti, tra gli altri, i direttori sanitari del Garibaldi (Mauro Sapienza), del Cannizzaro (Diana Cinà) e dell’ASP (Giuseppe Angelo Bellia), la vicepresidente Nazionale della LILT Concetta Stanizzi, il coordinatore regionale don Antonino Sapuppo, gli ex borsisti LILT, Luca Falzone e Silvia Vivarelli, oggi ricercatori rispettivamente dell’università di Catania e dell’università di Messina, che proprio grazie alla LILT hanno avuto l’opportunità di sviluppare le loro competenze e sono oggi protagonisti nel campo della ricerca scientifica, conducendo studi fondamentali per la prevenzione e la cura dei tumori.

La LILT di Catania allestirà i propri banchetti (dalle 9 alle 13) a Mascalucia sabato 15 marzo in piazza San Vito, a Belpasso domenica 16 in piazza Stella Aragona e a Catania domenica 23 marzo in piazza Verga. Per l’edizione 2025, la LILT di Catania offre visite gratuite di prevenzione in ambito urologico, senologico, ginecologico, chirurgico (per il tumore colorettale), dermatologico, polmonare e otorinolaringoiatrico, prenotabili attraverso il sito www.legatumoricatania.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Verrà pure offerta la possibilità di partecipare a laboratori di educazione alimentare, di educazione all’attività fisica nella prevenzione oncologica, e per affrontare la diagnosi di cancro, sempre con prenotazione tramite il sito. In collaborazione con l’ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico), lunedì 17 marzo si terrà una giornata di sensibilizzazione nelle scuole di Catania. A conclusione della SNPO 2025, domenica 23 marzo, si svolgerà la “Passeggiata della prevenzione” in bicicletta per le vie di Catania, curata dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).