PALERMO – I carabinieri hanno arrestato un ghanese di 39 anni che ha rapinato un negozio di bigiotteria in via Lincoln a Palermo e minacciato il titolare con un’ascia. Il commerciante ha notato che l’uomo stava rubando e portando diversi oggetti esposti e ha tentato di fermarlo ma lui ha impugnato l’arma cercando di uscire dal negozio. Il commerciante ha chiesto l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccare il malvivente mentre si trovava ancora in via Lincoln con l’ascia in mano.