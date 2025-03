Sara uccisa in strada con una coltellata, caccia all’assassino

MESSINA – Una tirocinante in tecniche di laboratorio biomedico di 22 anni è stata uccisa con una coltellata a Messina. La palermitana Sara Campanella si trovava in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio: sarebbe stata colpita con un fendente al collo da un giovane che è poi fuggito; la coltellata ha reciso la giugulare.

Subito soccorsa, Sara è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite verso le 17 tra la ragazza e un’altra persona. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non ci sono fermati. I carabinieri, con un imponente spiegamento di forze, stanno cercando un giovane che avrebbe avuto una relazione con la vittima.

“Sono senza parole. Oggi Messina è stata scossa da una tragedia immensa: Una giovane vita, quella di Sara Campanella, è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati”, ha detto il sindaco di Messina Federico Basile. “Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai familiari e agli amici di Sara – aggiunge – In questo momento di dolore insopportabile sappiate che la città di Messina è con voi”.