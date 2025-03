Colpo clamoroso in gioielleria, cassaforte ritrovata a Catania

CATANIA – I carabinieri hanno trovato a Catania la cassaforte sottratta alla gioielleria Pagano di Agira. Il colpo era avvenuto nella notte tra lunedì e martedì: a compierlo un commando di 15 persone armate con volti coperti. La cassaforte è stata recuperata nelle campagne etnee, come racconta il sindaco del paese ennese, Maria Greco: all’interno c’era ancora il suo contenuto, non è ancora chiaro se i ladri l’abbiano abbandonata perché non riuscivano ad aprirla o se siano stati costretti a disfarsene per la fretta.