C’è lo scirocco: a Palermo voli dirottati

PALERMO – Lo scirocco che soffia dalla scorsa notte ha creato non pochi problemi nel Palermitano. Diversi voli nello scalo Falcone-Borsellino sono stati dirottati o sono arrivati in ritardo per le folate del vento che sta imperversando nella costa. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alberi pericolanti, o cartelloni pubblicitari, pali della luce e del telefono che rischiano di finire per terra. La protezione civile ieri ha diramato un’allerta meteo legata alle forti raffiche di vento e valida da oggi e fino a sabato.