Catania, volo speciale per salvare la bimba

CATANIA – Una bimba di due anni in pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un Falcon 900 del 31° stormo dell’aeronautica militare. La piccola, in gravissime condizioni di salute e ricoverata all’ospedale Martino di Messina, necessitava di cure specialistiche immediate al Bambino Gesù di Roma. Arrivata in ambulanza all’aeroporto di Catania, è stata imbarcata intorno alle 12, accompagnata da un familiare e costantemente assistita da un’equipe medica. Il Falcon 900 è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino dopo circa un’ora di volo. Ad attenderla un’ambulanza del Bambino Gesù, che l’ha subito trasferita per le cure necessarie.