Catania, vendeva auricolari e smartwatch taroccati

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 22.000 pezzi di dispositivi auricolari e smartwatch contraffatti che riproducevano fedelmente i modelli registrati Airpods, Earpods e Apple Watch di Apple, Jbl e Samsung. I militari hanno anche sequestrato centinaia di articoli con false firme di noti brand, tra cui occhiali da sole RayBan e orologi Casio, ma anche giocattoli contraffatti come Surprise Lol, peluche Bing, portachiavi Lilo & Stitch, Nike, Super Mario e Mickey Mouse.



Ulteriori controlli hanno rilevato che la titolare dell’attività, una cinese, era in Italia in maniera irregolare perché il suo permesso di soggiorno era scaduto. I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale e la responsabile è stata denunciata oltre che per l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi, usurpazione dei titoli di proprietà industriale e ricettazione, anche per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.