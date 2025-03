Catania, un tocco di verde in corso Sicilia

CATANIA – Restyling in vista per corso Sicilia a Catania, con lavori di riqualificazione e interventi di rigenerazione urbana, tassello fondamentale per il riordino e la trasformazione di una delle arterie più importanti della città, che collega il centro cittadino alla zona costiera portuale. L’area ospita decine di attività di servizi e commerciali, oltre a un’importante fermata della metropolitana con due accessi.

L’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Sergio Parisi, ha autorizzato l’apertura del cantiere per realizzare il progetto definitivo adottato dalla Giunta Trantino lo scorso 30 dicembre. L’intervento rientra tra le misure dei Piani Urbani Integrati, pianificati nell’ambito del Pnrr e inseriti dall’amministrazione comunale tra quelli da finanziare con fondi comunitari.



I lavori, eseguiti dall’impresa Cosedil con la supervisione della Direzione Comunale Lavori Pubblici diretta da Fabio Finocchiaro, prevedono la sistemazione della nuova pavimentazione delle due ampie carreggiate stradali e dei marciapiedi, l’ammodernamento dei sistemi di illuminazione con luci a led e il potenziamento della videosorveglianza. Inoltre, verranno rivisti in chiave green i separatori di carreggiata, che verranno alberati e connessi ad altre importanti opere a verde, e migliorati gli accessi alle fermate della metropolitana. L’area, attualmente degradata, richiede da anni interventi di conservazione e restauro, con una gestione più moderna del traffico veicolare e la promozione di uno sviluppo sostenibile, integrato e coordinato.



“Sebbene di straordinaria importanza, questi interventi sono complementari rispetto al grande piano di riassetto previsto per tutto corso Sicilia e le vaste aree limitrofe, come piazza della Repubblica e quelle annesse al vecchio San Berillo – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino -. Si tratta di un investimento significativo, ma rappresenta solo una porzione di quanto pianificato dalla nostra amministrazione per tutta quella zona. Con l’assessore Parisi abbiamo avviato un tavolo di lavoro permanente con i tecnici dei Lavori pubblici per garantire un intervento omogeneo e ben coordinato su questa area”. “Siamo soddisfatti di questo nuovo passo, che dimostra come si stia lavorando in modo celere e ordinato per restituire corso Sicilia ai catanesi e a chi ci vive e lavora, dopo anni di abbandono e degrado”, ha aggiunto l’assessore Parisi.