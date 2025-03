Catania, testata al poliziotto

CATANIA – Ha aggredito i poliziotti che a Catania lo avevano fermato per un controllo di routine. Il tunisino di 22 anni si è rifiutato di farsi identificare, per poi scagliarsi contro gli agenti sferrando calci, pugni e gomitate. Bloccato e portato in questura, non appena sceso dalla volante ha cominciato a divincolarsi e a minacciare di morte i poliziotti, sferrando una testata al volto di uno dei due e colpendo l’altro con un calcio alla mano, procurandogli una frattura a un dito. Il ragazzo è stato arrestato.