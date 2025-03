Catania: Tari, scadenza prima rata non perentoria

CATANIA – Sono in distribuzione a Catania gli avvisi di pagamento dell’acconto Tari 2025, le cui scadenze sono le seguenti: prima rata 16/03/2025; seconda rata 16/05/2025; rata unica 16/05/2025. La direzione comunale ragioneria generale specifica che la scadenza prevista per la prima rata non è perentoria e pertanto il pagamento in due rate potrà sempre essere effettuato, purché completato entro il termine ultimo del 16/05/2025. E’ possibile stampare l’avviso con i relativi F24 dal portale delle posizioni tributarie https://argo.comune.catania.it/ accedendo tramite Spid anche dal sito del Comune. Qualora l’avviso non sia stato recapitato, dal primo aprile sarà possibile richiedere il duplicato nell’agenzia di riscossione Municipia S.p.A. di piazza della Repubblica 37/41, negli uffici Tari/Tarsu di palazzo dei Chierici in piazza Duomo 3 o tramite mail all’indirizzo [email protected]