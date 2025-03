Catania, smascherata la donna con troppe identità

CATANIA – Per tre volte a Catania si è presentata allo sportello di un ente pubblico con documenti falsi per ottenere soldi. La polizia ha sventato il tentativo di truffa pianificato da una 61enne di Troina, che è stata arrestata. Ad accorgersi dell’imbroglio è stato il funzionario dell’ufficio, che ha subito chiamato il 112. Il responsabile ha raccontato agli agenti che la donna si è presentata per ben tre volte allo sportello per chiedere il cambio di alcuni dati personali, quali e-mail e numero di cellulare, per accedere al portale dell’ente e ottenere l’erogazione di denaro pubblico.

Il funzionario si è però accorto che aveva mostrato differenti documenti d’identità, tutti raffiguranti la sua immagine. I poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua casa e hanno trovato diversi documenti appartenenti ad altre persone, il cui smarrimento era stato denunciato un anno prima.